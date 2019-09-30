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IMF Dış İlişkiler Direktörü Rice Türkiye ile ilgili açıklama yaptı

CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli görüşmenin ardından, IMF'den açıklama geldi. IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice( Geri Rays), görüşmenin toplumun geniş kesiminin görüşlerini öğrenme amacıyla yapıldığını söyledi.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Rice Türkiye ile ilgili açıklama yaptı

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice (geri rays), düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Rice'e (Rays'a), Türkiye'de CHP ve İyi Parti ile yapılan toplantılar soruldu.

Rice, yaptığı görüşmenin Madde 4 kapsamında yapılan gözden geçirme çerçevesinde toplumun geniş kesiminden görüşlerini öğrenme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Rice ayrıca, Türkiye'nin IMF'den finansal destek, program talebi olmadığını da söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #imf #türkiye #son dakika haberleri
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