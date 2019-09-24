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IMF heyetinden Türkiye açıklaması

Madde 4 kapsamındaki inceleme ve görüşmelerinin ardından Türkiye ziyaretini tamamlayan IMF heyeti, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,25 civarında büyüyeceğini tahmin etti

IMF heyetinden Türkiye açıklaması

Madde 4 kapsamındaki inceleme ve görüşmelerinin ardından Türkiye ziyaretini tamamlayan IMF heyeti, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,25 civarında büyüyeceğini tahmin etti.

Heyetin ziyaretinin ardından IMF'den yapılan açıklama, uygulanan politika teşviklerinin etkisi ile Türk ekonomisinde büyümenin yeniden başladığı ifade edildi. Genişlemeci mali politika, kamu bankalarının kredilerinde artış, net ihracatın güçlü katkısı ve daha olumlu piyasa ortamının etkisi ile ekonominin 2019'un ilk yarısında pozitif büyüme ortaya koyduğuna işaret eden IMF, yapılan ziyaret sonrası IMF uzmanlarının geçen yılki resesyonun büyük negatif etkilerine rağmen Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,25 civarında büyümesini beklediklerini vurguladı.

İthalatın azalması ve güçlü turizm sezonunun etkisi ile cari işlemler hesabında bu yıl kayda değer düzelme yaşandığını belirten IMF; bu yıl küçük bir cari işlemler açığı beklendiğini ve bu durumun iyileşen piyasa güveni ve jeopolitik gelişmeler ile bir araya gelmesinin Türk Lirası üzerinde baskıyı azalttığını da vurguladı.

Yüksek reel politika faizleri, istikrarlı lira, olumlu baz etkisi ile enflasyonda hızlı bir düşüşün oluştuğunu belirten IMF, enflasyonun önümüzdeki aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğini, uzmanlarının yıl sonunda enflasyonun yüzde 14'ün altında olmasını beklediklerini de ifade etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #imf #türkiye
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