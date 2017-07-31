Özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekip satışları artırmak için uçuk ve inandırıcı olmayan kampanyalar yaptığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM içerisindeki mağazaların vitrinlerinde dev indirimler, inandırıcılıktan uzak kampanya afişleri var. Bunlar gereksinimden daha fazla ürün almaya yol açan ve israfa sebep olan satış teknikleri. Bu tarz kampanya yazılarına şüpheyle yaklaşılmalı. Her indirim yazan mağazaya kanmamak gerek” diye konuştu.

“GERÇEKTEN YÜZDE 70 İNDİRİM YAPAN MAĞAZA 1 SENE SONRA BATAR”



Gerçeği yansıtmayan rakamlarla satış kampanyası düzenleyen mağazalara karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM'ler müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Yüzde 70 indirim, 3 al 1 öde, şu kadar liradan başlayan fiyatlarla gibi cümlelerle satış artırmaya çalışıyorlar.



Gerçeği yansıtmayan pazarlama teknikleri müşteriyi yanıltıyor. Gerçekten belirlediği satış fiyatı üzerinden yüzde 70 indirim yapabilen bir mağaza senesine kalmadan batar. Demek ki fiyatları olduğundan yüksek tutup onun üzerinden indirim yapılıyor. Örneğin 29,90 TL'den başlayan fiyatlarla yazıyor fakat mağazanın veya reyonun bir yerinde o fiyata ürün göremiyorsunuz.



Bu da vatandaşın güvenini kırıyor. Vatandaşlarımız uçuk derecede indirim kampanyalarına karşı temkinli olmalı” ifadelerinde bulundu.



“PARANIZI FUZULİ ALIŞVERİŞ YAPARAK İSRAF ETMEYİN”



Vatandaşların fuzuli alışveriş yapmamaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Büyük indirimlerin cazibesine kapılarak ihtiyaçtan fazla ürün alınmamalı.



Bu hem kıyafet hem para açısından israfa neden olur. Kredi kartına şu kadar indirim veya taksit yapıyoruz diyorlar. Alışverişlerin büyük çoğunluğu da zaten kredi kartlarıyla yapılıyor. Hal böyle olunca vatandaş kredi kartına yükleniyor.



Şu an kredi kartı borcu olan vatandaş sayısı 32 milyonun üzerinde. Kredi kartına sağlanan koşullar cazip gibi görünse de bu kartlar cebin düşmanı. Ödemeler imkân varsa nakit şekilde yapılmalı” diyerek konuşmasını noktaladı.

