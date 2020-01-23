İndirimlere düzenleme çalışması başladı

Birleşmiş Markalar Derneği, indirimlere ilişkin bir taslak çalışması yapıyor. Çalışma tamamlanınca Ticaret Bakanlığı’na sunulacak. Bakanlık tarafından uygun bulunduğu takdirde teklifin Meclis’e sunulması bekleniyor.

Bu indirimler kışın Aralık, Ocak, Şubat ayları, yazın ise Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yapılacak. Böylelikle yıl boyunca yüksek oranda indirim olmayacak. Diğer dönemlerde ise en çok yüzde 30 indirim yapılabilecek.

Markalar artık mağaza camlarına, internet sitelerine ve reyonlara yüzde 70 indirim gibi tüketiciyi yanıltan yüksek indirimler yazamayacak.

Örneğin; bin liralık bir ayakkabının indirimli fiyatı 250 lira ise sadece bu fiyata yer verilecek. Bu indirim düzenlemeleri Kara Cuma’yı da kapsayacak. Bu dönemlerde internet üzerinden yapılan kampanyalarda yüzde 50 sınırına dikkat edilecek.

Tüm bu düzenlemelerin hayata geçmesi için Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulundu.



HABER:BUSE GENÇTÜRK KAMERA: TANSEV KARA



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