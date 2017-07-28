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İnşaat çeliğinde gümrük vergisi düşürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla gümrük vergisi Güney Kore için yüzde 5,6, Malezya, AB üyeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan bazı ülkeler dışındakiler için yüzde 10 olarak uygulanacak.

İnşaat çeliğinde gümrük vergisi düşürüldü

İnşaat çeliği ithalatında gümrük vergisi oranları dış alımın yapıldığı ülke ve ülke grubuna göre yüzde 30'dan yüzde 5,6 ve yüzde 10'a düşürüldü.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, inşaat çeliği ithalatında daha önce yüzde 30 olan gümrük vergisi oranı, Güney Kore için yüzde 5,6, Malezya, AB üyesi ülkeler ve serbest ticaret anlaşması yapılan bazı ülkeler dışındakiler için ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bu arada traktör, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, motorsuz bisiklet ile bunların aksam ve parçalarının ithalatında yüzde 10-20 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da yürürlüğe girdi.


Kaynak: AA
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