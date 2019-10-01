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İnşaat sektöründeki daralma hızla devam ediyor

İnşaat sektöründeki daralma hızla devam ediyor. Ulusal Kanal'ın ulaştığı verilere göre, son bir yılda 525 bin 310 inşaat emekçisi işsiz kaldı. Verileri Ulusal Kanal'a değerlendiren Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, yeni yatırımlar olmadığı sürece işten çıkartmaların artacağını belirtti.

İnşaat sektöründeki daralma hızla devam ediyor

Ekonomik krizin inşaat sektörüne olumsuz yansıması devam ediyor. İstihdam kaybı durdurulamıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi ve girdi maliyetlerinin artması inşaat sektörünü derinden etkiledi.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, sektörde yaşanan krizi Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Ağar, işsizliğe bir an önce çare bulunmasını istedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal
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