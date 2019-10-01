İnşaat sektöründeki daralma hızla devam ediyor. Ulusal Kanal'ın ulaştığı verilere göre, son bir yılda 525 bin 310 inşaat emekçisi işsiz kaldı. Verileri Ulusal Kanal'a değerlendiren Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, yeni yatırımlar olmadığı sürece işten çıkartmaların artacağını belirtti.

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