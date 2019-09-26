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İş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacakları satma kararı

İş Bankası tarafından  Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 1.096.587.145 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 32.400.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ve Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir." denildi

İş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacakları satma kararı

İş Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) tahsili gecikmiş alacak satışı konusuna dair açıklama yaptı.

Banka KAP’a yaptığı açıklamada, satışın söz konusu bedelin nakden tahsil edilmesi suretiyle Efes Varlık Yönetim, Hayat Varlık Yönetim, Birikim Varlık Yönetim ve Doğru Varlık Yönetim’e yapıldığını belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi

"Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 1.096.587.145 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 32.400.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ve Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir."

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #iş bankası #kap #Kamuoyu Aydınlatma Platformu
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