İş Bankası tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 1.096.587.145 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 32.400.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ve Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir." denildi

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