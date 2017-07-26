Maliye Bakanı Ağbal'ın Kurumlar Vergisi oranının düşürülebileceğine yönelik açıklaması, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Kurumlar Vergisi oranının düşürülebileceğine yönelik açıklamalarının son derece sevindirici olduğunu belirterek, "Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesi ekonomik büyümeyi destekleyecek, kayıt dışılığın azaltılmasına katkısı olacaktır." dedi.



Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Ağbal’ın, yüzde 20 olarak uygulanan söz konusu verginin düşürülebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.



Ağbal'ın konuyu gündeme getirmesini son derece sevindirici bulduğunu belirten Baran, olası bir indirimle vergi hasılatında artış olacağını bildirdi. Baran, "Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesi ekonomik büyümeyi destekleyecek, kayıt dışılığın azaltılmasına katkısı olacaktır." diye konuştu.



Kurumlar Vergisi oranının 2006'da yüzde 33'ten yüzde 20'ye indirildiğini hatırlatan Baran, "2005 yılında Kurumlar Vergisinin genel vergi gelirleri içindeki payı yüzde 10,3 idi. 2006 yılında bu oran yüzde 8,2’ye indi ama çok kısa sürede toparlanma görüldü ve indirim gelirlerde düşüşe yol açmadı. 2009 yılında genel vergi gelirleri içindeki payı yüzde 10,5’e yükseldi. Bu rakamın 2016 yılında yüzde 8,9 olduğunu da belirtmek isterim." ifadesini kullandı.



ATO Başkanı Baran, söz konusu yaklaşımın dolaylı vergilerin azaltılmasına da yansımasını ümit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesi, vergi adaletinin sağlanması ve mükellef psikolojisi açısından da olumlu bir adım olacaktır. İşletme sahiplerinin ailevi harcamaları dahil giderlerinin kazançtan düşülebilmesine imkan tanıyan düzenleme üzerinde çalışılması da bizler için çok olumlu bir gelişme. Mükellef odaklı çalışmalarından dolayı Maliye Bakanlığımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz."