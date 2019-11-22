İş insanlarından "yatırım" çağrısı
Ekonomideki sorunlara çözüm için iş insanlarından “yatırım” çağrısı geldi. Ekonomik Araştırma Forumu ve TÜSİAD'in ortak etkinliğinde finansal istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilmesi önerildi. İhracata katkının ise devam etmesi gerektiği belirtildi.
Ekonomideki sorunların düzelebilmesi için yatırım çağrısı yapıldı, ihracata destek mesajı verildi.
TÜSİAD ile Koç Üniversitesi’nin ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu Ankara’da ortak konferans düzenledi. Konferansta Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ele alındı.
Programın açılışını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi gerçekleştirdi. Sezgi, bazı sektörlerde toparlama görüldüğünü belirtti, yatırım çağrısı yaptı.
Ekonomi Araştırma Forumu Direktörü Selva Demiralp de özel sektörün döviz cinsinden borçlanmasına değindi. Enflasyon rakamlarına dikkat çekti.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Finans Direktörü Fatih Özatay ise ekonomide toparlanma sürecine girildiğini belirtti. Özatay, yatırım ve ihracata destek çağrısında bulundu.
Dünya Bankası Türkiye Ofisi Program Lideri Habib Rab da yatırım konusunun altını çizdi.
HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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