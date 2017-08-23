Memurların beklentilerini karşılamayan toplu sözleşmeye Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'tan tepki geldi. Koncuk, "Memurun ve emeklilerin bütün ümitleri bir kere daha masada kaldı" dedi. Koncuk, anlaşmayı kabul eden Memur Sen'e yüklendi. "Bu toplu sözleşmeyi imzalamaya kimsenin hakkı yok" dedi.

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Milyonlarca memurun gözü hükümetle yetikili konfederasyon Memur Sen arasındaki pazarlıktaydı. Beklentiler boşa çıktı, memur yine masada umduğunu bulamadı.



Hükümet ile Memur Sen anlaştı ancak tartışma bitmedi. Türkiye Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk "memurun ümitleri masada kaldı." dedi.



Toplu Sözleşme İmza törenine de katılmayan İsmail Koncuk, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a tepkiliydi.



Kamu işçilerine verilen zam memurlara verilmedi eleştirisi yapan Koncuk, yetkili konfederasyon Memur Sen'e bu sözlerle yüklendi.





HABER: TANSEV KARA

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