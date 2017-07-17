Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

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Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

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