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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #işisizlik #türkiye
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