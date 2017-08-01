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İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 8,64, toptan fiyatlar yüzde 13,20 arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 8,64, toptan fiyatlar yüzde 13,20 arttı.

Kentte perakende fiyatlar, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,20, toptan fiyatlar yüzde 0,55 artış gösterdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #perakende #satış #ARTIŞI
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