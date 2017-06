İstanbul'da toplu ulaşıma 1 Temmuz itibariyle zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte tam akbil fiyatının 2,30 liradan 2, 60 liraya, öğrenci akbilinin ise 1,15 liradan 1 lira 25 kuruşa çıkarılması düşünülüyor.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı yapılıyor?



Bir süredir konuşulan zam söylentileri için tarih de verildi. Akbile yapılacak zammın 1 Temmuz'tan itibaren geçerli olması bekleniyor.



Zamlı tarifede tam akbil 2 lira 30 kuruştan, 2 lira 60 kuruşa, öğrenci akbilinin de 1 lira 15 kuruştan 1 lira 25 kuruşa çıkacağı ifade edildi. 1,65 kuruş olan indirimli akbil fiyatına da 15 kuruş zam yapılacağı belirtildi.



Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak iddiayı sormak için aradığımız kurumlardan hiçbiri bir yalanlama yapmadı.



Zam iddiasını sorduğumuz İ.E.T.T yetklilisi, "Zamma ilişkin herhengi bir bilgimiz yok" dedi. Peki önümüzdeki günlerde zam olur mu? sorusuna ise "Her an her şey olabilir" yorumunu yaptı.



BİLBEM ve İstanbul Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililileriyle yapılan görüşmelerde de "Zam hakkında bilgimiz yok" yanıtı verildi.



İstanbul'da akbil fiyatına en son zam 19 Ocak 2016 günü yapılmış ve 2 lira 15 kuruş olan tam akbil 2 lira 30 kuruşa, 1 lira 10 kuruş olan öğrenci akbiliyse 1 lira 15 kuruşa, 1 lira 50 kuruş olan indirimli akbil fiyatı 1 lira 65 kuruşa çıkarılmıştı.



