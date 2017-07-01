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İstanbul'da toplu ulaşıma zam yürürlüğe girdi

Beklenen zam geldi; İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam uygulanmaya başlandı.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam yürürlüğe girdi

Zam geliyor, gelecek derken İstanbulda toplu ulaşıma yapılan zam yürürlüğe girdi. 

Sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşımı kullanan İstanbullular zamlı fiyattan ödeme yaptı. 

Zamla birlikte tam akbil fiyatı 2 lira 60 kuruş, öğrenci akbili 1, lira 25 kuruş, indirimli akbil fiyatı da 1 lira 80 kuruş oldu. 

Vatandaşların aylık olarak kullandığı mavi akbil 205 lira, öğrenci akbili 85 ve indirimli akbil için de 125 lira ödeme yapılacak. 

Metrobüs ulaşımında da vatandaşlar,  durak sayılarına göre belirlenen önceki fiyata 10 ila 15 kuruş daha zamlı tarifeyi ödeyecek. 

Yeni tarifede Jeton ve tek geçişlik bilet 5 lira , iki geçişlik 8, üç geçişlik 11, beş geçişlik 17 ve on geçişlik bilet fiyatı da  32 lira olarak ayarlandı. 

İstanbul'da ulaşıma en son 19 Ocak 2016 tarihinde zam yapılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #toplu ulaşım #zam
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