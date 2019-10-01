İstanbul'da "Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu" düzenlendi. Böylece, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı arttırmak için yeni bir adım atıldı. Yapılan foruma çeşitli alanlardaki iş insanları katılarak fikirlerini paylaştı.

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