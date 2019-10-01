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İstanbul'da "Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu" düzenlendi

İstanbul'da "Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu" düzenlendi. Böylece, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı arttırmak için yeni bir adım atıldı. Yapılan foruma çeşitli alanlardaki iş insanları katılarak fikirlerini paylaştı.

İstanbul'da "Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu" düzenlendi

Tarımdan turizme, inşaattan enerjiye çeşitli alanlardaki iş insanları bu toplantıda buluştu.

Görev Holding öncülüğünde İstanbul'da "Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu" düzenlendi. Foruma Kırım Kalkınma Vakfı, Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi Doğal Kaynakların Geliştirilmesi İhracat, İthalat ve Yatırım Merkezi ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği de destek verdi.

Türkiye ve Kırım arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için ihracat, ithalat ve yatırım imkanları karşılıklı ele alındı.

İlk kez yapılan forumda amaç 100 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlamak.

İşbirliğinin Türkiye'ye büyük oranda ekonomik olarak girdisi olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #türkiye #kırım
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