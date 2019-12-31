İstanbul'daki hindi pazarları hareketlendi
Yeni yıla girmemize saatler kaldı. Yılbaşı akşamlarında geleneksel hale gelen hindi satışları da arttı. Günler önce satışa sunulan hindilerin fiyatı 160-180 lira arasında değişiyor. Peki iyi bir hindi almak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar.
EKONOMİ 31.12.2019, 18:10 31.12.2019, 18:19
Hindi pazarları canlı. Boy boy hindiler alıcının beğenisine sunuldu.
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bu hindiler Trakya'dan getirildi.
İyi bir hindi almak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Örneğin iyi bir hindinin tüyleri parlak olmalı.
Diğer bir adı mısır tavuğu olan hindiler alıcılarını bekliyor.
ulusal.com.tr
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