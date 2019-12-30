İstanbul'daki hindi pazarları hareketli

Hindi pazarları canlı. Boy boy hindiler alıcının beğenisine sunuldu.



İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bu hindiler Trakya'dan getirildi.



İyi bir hindi almak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Örneğin iyi bir hindinin tüyleri parlak olmalı.



Diğer bir adı mısır tavuğu olan hindiler alıcılarını bekliyor.







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