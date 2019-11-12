İstanbul'daki su zammına tepki

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 2020 bütçesi hazırlandı. İSKİ'nin yeni zammı da belli oldu.

İSKİ Genel Kurulu'na sunulacak bütçe metnine göre, 15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı 1 Aralık'tan itibaren 4 lira 80 kuruşa çıkarılacak. Yani şebeke suyuna yüzde 20 zam yapıldı.

Zam 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. İşyerleri içinse su fiyatı 10 lira 74 kuruştan, 12 lira 89 kuruşa yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, zammın nedenlerini açıkladı.



Ongun'un açıklaması şöyle;- Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi

- Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar

- Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi

Belediye Sözcüsü Ongun gerekçeleri sıralasa da vatandaşlar zamma tepkili...



ulusal.com.tr