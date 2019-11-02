İstanbul Ticaret Odası İTO fiyatı en fazla artan harcama kalemlerini açıkladı

Salatalık, Sivri Biber, Kabak, Domates... Bu ürünlerin fiyatı arttı. Ancak yaklaşan soğuk hava ile birlikte giyim grubundaki artış da dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası kalem kalem açıkladı. İTO verilerine göre, 242 ürünün 114'ünün perakende fiyatı yükselirken, 38 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

GİYİM GRUBUNDA FİYATI EN FAZLA ARTANLAR

Sanayi Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Kazak-Erkek % 34,45

Elbise-Kadın % 30,85

Gömlek-Erkek % 27,80

Palto-Erkek % 22,02

Bluz-Kadın % 21,55

Takım Elbise % 20,24

Geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 34,45 ile erkek kazağı oldu. Bu ürünü yüzde 30,85 ile elbise takip etti. Erkek gömleği ise yüzde 27,80 ile fiyatı yükselen ürünler arasında yer aldı. Fiyatı yüzde 20'nin üzerinde artan diğer ürünlerin başında erkek paltosu, kadın bluzu ve takım elbise geldi.

Fiyatta iyi haber ise limondan. Limon, yüzde -27,08 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

GIDA GRUBUNDA FİYATI EN FAZLA ARTANLAR

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Salatalık % 25,22

Sivri Biber % 23,75

Kabak % 17,54

Domates % 15,66

Ekim ayında yaş kuru sebze ve meyve grubunda zam şampiyonu salatalık... Ancak sivri biber de salatalığı yakından takip ediyor. Verilere göre; Salatalığın fiyatı yüzde 25,22, sivri biberin fiyatı yüzde 23,75, kabağın fiyatı 17,54'lük artışla listenin ön sıralarında yer aldı.

ulusal.com.tr