İstanbul'un enflasyonu yükseldi

İTO enflasyon verilerilerini açıkladı. İstanbul'un enflasyonu arttı.

İTO'nun aralık ayı enflasyonlarına göre kasım ayına göre 1,07 artış olduğunu açıkladı.

Perakende fiyat yüzde 1,07 artarken toptan fiyat da yüzde 1,40 yükseldi.

Giyim harcamalarında yüzde 0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalarda fiyat değişimi olmadı.

HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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