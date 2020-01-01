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İstanbul'un enflasyonu yükseldi

İstanbul'un enflasyonu yükseldi. Verileri İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Fiyatlar aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,07 arttı. Peki, pazarda son durum ne?

EKONOMİ 01.01.2020, 19:43
İstanbul'un enflasyonu yükseldi

İTO enflasyon verilerilerini açıkladı. İstanbul'un enflasyonu arttı.

İTO'nun aralık ayı enflasyonlarına göre kasım ayına göre 1,07 artış olduğunu açıkladı.

Perakende fiyat yüzde 1,07 artarken toptan fiyat da yüzde 1,40 yükseldi.

Giyim harcamalarında yüzde 0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalarda fiyat değişimi olmadı.

HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

#istanbul
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