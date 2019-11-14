İşte bin liranın altında maaş alan emekli sayısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te gündem dışı konuşma yaptı.

Gürer, şunları söyledi:

"Ülkemizde dar gelirli kesimin mağduriyeti artmıştır. 1.000 liranın altında emekli aylığı alan 847.643 kişi vardır. Emeklilerin durumu perişandır. Geliri 673 liradan az olan kişilerin sosyal güvenlik primini devlet karşılamaktadır. Devlet verilerine göre ülkemizde geliri 673 liradan az olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283'tür. Ülkede 8 milyon 647 bin kişinin geliri 673 lira yani 100 dolar altında olacak ve iktidar da çıkıp ülkede her şey güllük gülistanlık gibi anlatacak, bizim de inanmamızı isteyecek. Kabul edilebilir bir durum değildir. Asgari ücret 2.020 lira olup açlık sınırı altında kalmış, vergi dilimindeki artış asgari ücretlinin maaşına düşme olarak yansımıştır. Vergideki adaletsizlikler sürmektedir, zamlar da devam etmektedir. On yedi yılda işsizlik patlamış olup 8 milyon geniş tanımlı işsiz vardır. Durum, işsizlikten kendini yakandan borçlarından dolayı ailece intihar edenlere kadar gelmiştir. Ekonomi masallarla yönetilirse olacağı da budur. Bu iktidar halkın sorunlarına çözüm üretemez durumdadır; olan da vatandaşa, esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye, memura, hatta sanayiciye olmakta, ülkemizde sorunlar katlanmaktadır. Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin olmaktadır. Bu gidiş gidiş değildir."

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