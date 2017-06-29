1995 doğumlu kız çocukları 1 Temmuz’da sigortalı yaptırılırsa ve bu kişiler 7200 günü 31 Aralık 2037 tarihinden önce doldurursa 59 yaşında emekli olacak. Bu sene sigorta yaptırarak kesintisiz ödeyen kadınlar, emsallerine göre 6 yıl önce, erkekler ise 3 yıl önce emekli olabilecek.

1 Temmuz 2017 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişi kesintisiz çalışmaya devam ettiği ve 2037 yılında 7200 prim gününü doldurduğu takdirde kadın 59, yaşında, erkek ise 61 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Örneğin 1995 doğumlu kız çocuğu 1 Temmuz'da sigortalı yaptırılırsa ve bu kişi 7200 günü 31 Aralık 2037 tarihinden önce doldurursa 59 yaşında emekli olmaya hak kazanacak. Bu kadın 2037 yılında hemen emekli olamayacak ama o tarihte "emeklilik yaşını bekleyen" gruba girecek ve 59 yaşını dolduracağı 2054 yılında emekli olabilecek.



Gazete Habertürk'ün haberine göre emeklilik yaşı, 7200 prim gününün 1 Ocak 2048 tarihinden sonra doldurulması halinde kadın ve erkek için 65 yaş olarak uygulanacak. Bu durumda 1995 doğumlu erkek ya da kadın emekli olabilmek için 65 yaşını dolduracakları 2060 yılını bekleyecek. Bu sene sigorta yaptırarak kesintisiz ödeyen kadınlar, emsallerine göre 6 yıl önce, erkekler ise 3 yıl önce emekli olabilecek.



2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65 OLACAK







ÇOCUKLARINIZA BU YAZ BİR İYİLİK YAPIN, SİGORTALI ÇALIŞTIRIN



Okulların tatil olmasıyla anne babalardan çok sayıda soru gelmeye başladı. Soru şu: "Çocuğumu, ileride emsallerinden daha erken emekli olabilmesi için yaz tatilinde sigortalı olarak çalıştırmam gerekir mi?"



Bu sorunun haklı bir nedeni var. Geçmişte emeklilik yaşı konusunda sık sık yapılan değişiklikler dolayısıyla, çocuk yaşta sigortalı gösterilen kişiler gerçekten de emsallerinden yıllarca önce emekliliğe hak kazandılar. 2008 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlar, gelecekte, aynı yaştaki arkadaşlarından çok daha önce emekli olacaklar.



Sorunun cevabına gelince, 2008'den sonra ilk defa çalışmaya başlayacak kişiler için kadında 58, erkekte 60 yaşından önce emekli olma imkânı yok. Ancak, 2036 yılından sonra emekli aylıkları kademeli olarak artacak. İşçi statüsünde çalışanlar, 7200 prim gününü doldurdukları tarihte yürürlükte olan emeklilik yaşına tabi olacak. Örneğin, 7200 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan erkek için emeklilik yaşı 60 olacak, 1 Ocak 2036 tarihinde tamamlayan erkek ise 61 yaşında emekli olabilecek.



7200 gün prim süresini 31 Aralık 2035 tarihinde dolduran kadınlar 58 yaşında, 1 Ocak 2036 tarihinde dolduranlar ise 59 yaşında emekli olabilecek.



KAZANILMIŞ HAK SAĞLAYABİLİR



Sosyal güvenlik mevzuatında sık sık değişiklik yapılabiliyor. Sigorta girişi yapılan kişiler emeklilik yaşı başta olmak üzere sosyal güvenlik sisteminde ileride gündeme gelebilecek aleyhteki düzenlemelerden, yaşıtlarına göre daha az etkilenebilir. Bundan dolayı da sigorta girişi yaptırılmasında yarar bulunuyor.



ulusal.com.tr



SAHTE SİGORTADAN UZAK DURUN



Çocukların erken emekli olmasını sağlamak için çalışmadığı halde sigortalı gösterenler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), teknolojinin verdiği olanaklardan yararlanarak sahte sigortalılığı geçmiş yıllara göre çok daha kolay tespit edebiliyor. Eğer bir kişi gerçekte çalışmadığı halde sahte sigorta yaptırarak çalışmış gibi gösterilirse yatırılan primler yandığı gibi, hem sigortalı, hem de onu çalıştırmış gösteren işveren hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Resmi belgede sahtecilik", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarını düzenleyen maddeleri kapsamında 5 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilir.