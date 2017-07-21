Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.
Tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul, yüzde 9’unu Ankara oluştururken, bunu yüzde 6 ile İzmir ve Antalya, yüzde 5 ile Kocaeli (İzmit) izledi.
Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk altı ayında protesto edilen toplam 463 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 2 azalırken, senet tutarı ise yüzde 16 arttı.
Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.
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