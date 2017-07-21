Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk altı ayında protesto edilen toplam 463 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 2 azalırken, senet tutarı ise yüzde 16 arttı.

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Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.



Tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul, yüzde 9’unu Ankara oluştururken, bunu yüzde 6 ile İzmir ve Antalya, yüzde 5 ile Kocaeli (İzmit) izledi.



Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.

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