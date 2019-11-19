İşte Sabah gazetesine göre emeklilikte yaşa takılanlar EYT'nin maliyeti!

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde emeklilikte yaşa takılanlar EYT'nin maliyetinin yıllık en az ne kadar olduğu iddia edildi.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilikte yaşa takılanların sayısının 6 milyona yakın olduğu belirtiliyor. İlgili devlet kurumlarının yaptığı ileriye yönelik projeksiyonlarda ise bu durumdakilerin emekli olmaları ve 20 yıla yakın maaş almaları durumda devlete gelecek ağır yük ise yıllık 754 milyar lirayı geçiyor. Başkan Erdoğan konu her gündeme geldiğinde devlete getireceği ağır yükü dikkate alarak erken emekliliğe karşı çıktı. Erdoğan bu arada Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vedat Bilgin'e araştırma yapması talimatı verdi. Taraflarla görüşen Bilgin'e, EYT ile ilgili sunulan bir raporda bu durumdakilerin sayısının 5 milyon 954 bin 225 kişi olduğu ileri sürüldü."

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