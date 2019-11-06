İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamalarda bulundu.

Akşener, şunları söyledi:

"Memuruna yüzde 4 zammı uygun gören iktidar, yılbaşında vergi ve harçlara yüzde 22,5 zam kararı aldı. Memurunu, işçisini enflasyona ezdiren Sayın Erdoğan, iş kendine gelince kesenin ağzını açıyor. Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılında, 199 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi, bu ucube sistem ve sarayla birlikte 2020 yılında ne kadara çıkıyor biliyor musunuz? 3,1 milyar liraya. Sarayın günlük bütçesi 8 buçuk milyon lira. 300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesi 52 milyon liraya yapıldı. Yani o saray, bir haftalık masrafıyla 300 yataklı hastane yapılabilen bir saray.

Konu EYT'li kardeşlerimiz olunca Sayın Erdoğan ne diyor? Erken emekli olacakmış. Bundan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte çalışmaya devam edecek. Aynen böyle diyor. Çift dikiş... Peki, 13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren 17. no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ne diyor? Bakan yardımcısı kadrosuna atananların, varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez, diyor. Yani EYT'liye gelince çift dikişken, bürokrat emeklisi, bakan emeklisi, milletvekili emeklisi olan bakan yardımcıları maaş içinde yüzüyorlar. Bir yandan benim 3600 ek gösterge bekleyen polis kardeşim ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor, diğer yanda Mehmetçik operasyondayken dansöz oynatanlar kendilerine ballı kayyum maaşlarını bağlatıp köşe oluyorlar. Böyle vicdan olur mu böyle adalet olur mu böyle israf olur mu? Yazıklar olsun size, haram olsun size..."

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