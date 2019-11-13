''İzmir’in Kuşak Yol’da batı kapısı olmasını istiyoruz''

Ege Ekonomik Forumu’nun üçüncüsü, iş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile ‘Yarın İçin Hayal Et’ ana teması altında İzmir’de başladı.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup ortaklığında düzenlenen ulusal ve uluslararası alandaki iş ve ekonomi çevrelerinin konuşmacı olduğu forum iki gün sürecek. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, ekonomik sorunların akıl ve bilimin ışığında çözeceğini vurguladı.

Susam, Ege’nin Türkiye’nin lokomotifi olmaya hazır olduğunu belirtti.

Formun açılında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Özgencil Grup Başkanı Şeref Özgencil ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da konuştu.

Ekonomik Forum’da Çin’e ayrı bir projektör tutulacak. Kuşak ve Yol İnisiyatifinde Ege Nasıl konumlanacak? Başlıklı bir oturum düzenlenecek.

İki gün sürecek forumda; ‘Teknolojinin Değiştirdiği Dünya, Yarının Kodları’, ‘Globalin Anahtarı: Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma’, ‘Dijital Dönüşüm ile Üretimin Dönüşmesi’, ‘Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’, ‘Tarımda İnovatif Gelecek’, ‘Küresel Aktörler Olarak Kooperatifler’, ‘Ege’de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm’ konuları tartışılacak.

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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