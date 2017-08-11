Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan, Türkiye'nin 2017 yılındaki büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4.6'ya yükseltti. JPMorgan, bazı teşvik ve tedbirlerinin süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediğini de kaydetti.

JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti



9 Ağustos'ta yayımlanan raporda, son dönemde açıklanan verilerin yukarı yönde sürpriz çıkış yaptığı, bu durumun Türkiye ekonomisinin gücüne işaret ettiğini kaydedildi.



Raporda, bu verilerin güçlü gelmesinin nedenleri; Turizmdeki güçlü toparlanma, vergi indirimleri ve kredi garanti mekanizması gibi hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler, güçlü Avrupa Birliği talebi ile birlikte artan ihracat, siyasi alandaki sakinlik ve kurdaki istikrardan dolayı güçlenen güven olarak gösterildi.



Raporda, teşvik tedbirlerinin bazılarının süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediği de kaydedildi.



JPMorgan, hükümet yeni teşvikler getirmezse, ekonomik faaliyetin büyük ihtimalle ikinci yarıda yavaşlayacağını da belirtti.



Kurum raporunda şimdiye dek görülen güçlü performanstan dolayı, 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.8’den yüzde 4.6’ya revize ettiğini de açıkladı.





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