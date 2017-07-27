Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde doğal akvaryum görünümündeki dere, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'ni, her yıl 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.











Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. Dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor.



Ula Belediye Başkanı Ümit Karaarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunmasını istediğini söyledi.



Bunun için yasal çerçeveler içinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Karaarslan, "Azmak yönetimi konusunda tek söz bizim değil. Azmak komisyonunda, Valilik, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Liman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı olarak biz bulunuyoruz. Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Azmak Deresi kullanımı MUÇEV tarafından yönetilmekte." dedi.



"Anlatılmaz yaşanır"



Bölgede tatil yapan Derya Kayacık, Akyaka'yı "Anlatılmaz, yaşanır." diye tanımladı.



Akyaka ve deresinin doğa harikası olduğunu vurgulayan Kayacık, "Çok fazla canlı çeşidi ve çok ciddi turizm getirisi olan bir yer. Tanıtılması, temiz bırakılması lazım. Azmak üzerindeki restoranlarda deniz ürünlerini tatmak ayrı bir zevk. Su sıcaklığı yaz kış takriben 10 derece." diye konuştu.



Kayacık, Akyaka'da olmaktan ayrı bir keyif duyduğunu, her fırsatta geldiğini, herkesi buraya davet ettiğini söyledi.



Ankara'dan gelen Sema Kaya, Kadın Azmağı Deresi'nden çok etkilendiğini anlatarak, "Muhteşem bir güzellik. Bugüne kadar gezdiğim yerlerin en güzeli. Mutlaka görülmeli." dedi.



Akyaka'da işletmecilik yapan Zafer Savran da ziyaretçilere bölgeyi tanıtmaya çalıştıklarını kaydederek, "Dünyada bu özelliklere ve güzelliklere sahip başka bir yer yok. Akyaka, yeni adıyla 'Aşkyaka.' İnsanlar buraya aşık." diye konuştu.

