Dünyanın en önemli 4 ırkı arasında yer alan Kafkas arısının ürettiği "Kafkas Balı"nın lezzeti ve kalitesi, arının 7,4 milimetrelik diliyle çiçeklerin özüne ulaşmasından kaynaklanıyor.

Soğuğa dayanıklı Kafkas Arısı, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde çiçekten çiçeğe konarak dünyanın en önemli ballarından birini üretiyor ve kentte yaklaşık 700 kişinin geçiminde önemli bir rol oynuyor. Yüzlerce çiçek ve birbirinden farklı bitki örtüsünü barındıran kentte, ortalama 50 bin kovandan yılda 700 ton bal elde ediliyor.



Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek olan Kafkas arısının balı tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.



7,4 milimetre uzunluktaki diliyle çiçekteki nektarı derinden alabiliyor



Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, dünya arıcılığı için çok önemli yeri olan Kafkas arısını korumak için çalışma yaptıklarını söyledi.





Kafkas arı ırkının Türkiye'de sadece Ardahan ve Artvin'de bulunduğunu anlatan Evliyaoğlu, "Ardahan'ın Posof ilçesi bu ırk arı açısından tamamen izole bölge. Yani buraya hiçbir yerden arıcı giremiyor. Ardahanlı arıcılar kışın Artvin'e, Artvin'deki aracılar ise yazın Ardahan'a gelebiliyor. Ancak Posof ilçesinde bu geçerli değil. Posof ilçemiz bu özelliğinden dolayı şu an bakanlık sertifikalı 8 üretici ana arı üretiyor." dedi.



Evliyaoğlu, Kafkas arısının bin 850 ile 2 bin 100 rakımları arasında yaşadığını ifade ederek, "Bölgenin iklim şartlarına dayanıklı olmasından dolayı kışın 2 bin 100 rakımda kışlatılan arılarda gayet fazla verim aldık. Kışın dışarıda kışlatılan arının bal veriminin içerideki arıdan daha fazla olduğunu fark ettik, sıfırın altında 40 derecede kışlatılan arıdan daha iyi bal alındı." diye konuştu.



Kafkas arısının uzun dilinin bala kalite kattığını vurgulayan Evliyaoğlu, "Kafkas arısı, 7,4 milimetre uzunluktaki diliyle çiçekteki nektarı en derinden alabiliyor. Kafkas arısının bu özelliği diğer arılarda olmaz. Bu dil ile elde edilen bal, iki üç ay sonra katılaşır. Bu da balın gerçek bal olduğunu gösterir. Balın katılaşması gerçek çiçek balı olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

