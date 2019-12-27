Kamil Koç'tan radikal değişiklikler... Muavin ve ikramlar kalkıyor, koltuklar numarasız olacak... 

Kamil Koç şirketi, Flixmobility GmbH tarafından satıl alınmıştı. Almanya merkezli Flixmobility adlı şirket ucuz taşımacılığı misyon ediniyor.

Daha fazla yolcuyu daha ucuza taşımak isteyen firma, Kamil Koç'un 2+1 otobüslerini de kaldıracak. 2+2 otobüslerle devam edecek olan firma tek seferde 54 kişiyi taşıyacak.

Ucuz bilet sattıkları için otobüs ikramlarını kaldıran firma bunun için hizmet eden muavinlerle de çalışmayı bırakacak.

Bilet satımında koltuk numaraları da kalkacak.

Diğer otobüs firmalarının, ucuza bilet satacak olan Flixmobility ile nasıl rekabet edeceği ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde aynı uygulamaları hayata geçirip geçirmeyecekleri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

FLIXMOBILITY FİRMASI

2011 yılında Almanya Münih'te kurulan şirket şehirlerarası otobüs hizmeti sunuyor. Şirketin çalıştırdığı otobüs şöförü ve otobüsü yoktur. Bölgesel otobüs şirketleri ile işbirliği yaparak kazanç sağlar.

ulusal.com.tr