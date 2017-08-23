Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

Kamu işçileri için 2017 ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı 25 Aralık'ta verilecek

Kamu işçileri için 2017 ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı 25 Aralık'ta verilecek.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kamu işçileri ikramiye tarihleri #kamu işçileri ek ödeme tarihleri #kamu işçileri ek ödeme
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Sonraki Haber
Son dakika haberleri: Şenol Güneş ifade verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.