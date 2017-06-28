Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 141,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 141,70 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 233,00 lira, Cumhuriyet altını 948,000 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 141,70 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,70141,90141,50141,70Cumhuriyet Ata Lira 934,00950,00932,00948,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 129,00133,00129,00133,00Lira(Tam) Ziynet 912,00931,00911,00930,00Yarım Ziynet 456,00466,00455,00465,00Çeyrek Ziynet 228,00233,00228,00233,00

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