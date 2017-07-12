Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani, "Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani Ankara’da bir araya geliyor.



Katar Ekonomi Al Thani görüşmeden önce yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:



- Katar 2022 için öteleme yok, Türk şirketler çalışmaya devam ediyor.



- Katar'a Türk İş Dünyasını davet ediyoruz.



- Katar Havayolları sorunsuz çalışmaktadır, yeni hatlar açtık.



- Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat



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