"Katılım sigortacılığı, geleneksel sigorta ürünlerine alternatif bir model olarak hızla büyürken sektöre farklı enstrümanlar da kazandırıyor"

Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, "Katılım sigortacılığı, geleneksel sigorta ürünlerine alternatif bir model olarak hızla büyürken aynı zamanda sektöre farklı enstrümanlar da kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kırmızı, son birkaç yılda ilgi görmeye başlayan katılım sigortacılığındaki büyümenin bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha güçlü devam edeceğini belirtti.

Kırmızı, "Türkiye'de bankacılıkta yüzde 5'lik bir paya sahip olan katılım bankacılığının 2025 yılında yüzde 15'lik bir payı hedeflediği düşünüldüğünde, bu hedefe paralel olarak bu alanın önümüzdeki dönemde sektörden aldığı payı hızla artırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak risk paylaşımı ile dayanışma üzerine kurulu katılım sigortacılığının tüm dünyada geleneksel sigorta ürünlerine alternatif olduğuna dikkati çeken Kırmızı, sektörün Türkiye'de son yıllarda ilgi görürken Hazine'nin gündeminde de ilk sırada yer aldığını hatırlattı. Kırmızı, bu kapsamda, müsteşarlık katılım sigortacılığı faaliyetlerini düzenlemek amacıyla mevzuat çalışması yürüttüğünü vurguladı.

Kırmızı, bu modelin sektörün gelişimi ve farklı oyuncuların sürece dahil olması açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Doğa Sigorta olarak bu potansiyelden hareketle, konvansiyonel sigortacılığın yanında ayrı bir pencere modeliyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşların tüm hassasiyetlerini düşünerek, katılım sigortacılığına öncülük eden bir model sunuyoruz." açıklamasında bulundu.



"İnanç hassasiyetinden dolayı sigorta yaptırmayan önemli bir kesim var"



İnanç hassasiyetinden dolayı sigorta yaptırmayan önemli bir kesimin bulunduğuna atıf yapan Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bu modelle sigorta sistemine dahil olmamış birçok kişi ve kuruma da sigorta güvencesi sağlanacak. Bu da sigortalılık (penetrasyon) oranında artışı sağlayacak. Hem sektör büyümüş olacak hem de önemli diyebileceğimiz orana sahip bu kesim, sigorta güvencesine girerek ani ve beklenmedik hasar, kaza ve zararların önüne geçilebilecek."

Kırmızı, tekafül sisteminin Türkiye'de yaygınlaşmaya başlamasının yabancı sermayenin ilgisini çektiğini belirterek "Bu durum ekonomimiz için önemli olan yabancı sermaye girişine de olumlu yansıyacak. Bu da hem sektöre hem ekonomiye bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Katılım sigortacılığının karşılıklı yardımlaşmaya dayanan bir sistem olduğunu ifade eden Kırmızı, Doğa Sigorta'nın bu sigorta modelinde karşılıklı dayanışmayı esas alarak, sigortalıların hassasiyet noktalarını gözeten bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

