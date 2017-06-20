KDK, araçları kazaya karışan engellilere ödenen tazminatların ÖTV indirimi dikkate alınarak hesaplanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanarak satın aldığı araçların kazaya karışması sonucu sigorta şirketlerince ödenecek tazminat miktarının, ÖTV kesintisi yapılarak belirlenmesi hukuka aykırı bulundu.



AA muhabirinin KDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bir engelli, engellilerin satın aldığı araçlara uygulanan kasko kapsamında sigorta şirketlerinin, ÖTV'li bedel üzerinden primlendirme işlemi gerçekleştirmesine karşılık, meydana gelen hasar sonucu ödemekle mükellef oldukları tazminatlardan ÖTV bedeli kesintisi yaptıklarını belirterek kuruma başvurdu.

Şikayeti değerlendirerek başvuranı haklı bulan KDK tarafından, kasko poliçesi ödemelerinde engelli bireyler aleyhine oluşan hukuk ve hakkaniyete aykırılığı giderecek düzenlemeler yapması için Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunuldu.

Sigorta şirketlerince kendiliğinden sektör pratiğinde getirilen bir uygulama neticesinde rayiç bedel üzerinden prim ödeyen engelli bireylere, araçlardaki hasar sonrası ÖTV'siz bedel üzerinden ödeme yapılmasının hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilen KDK tarafından, tavsiye kararının tüm sigorta şirketlerine duyurulması için Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine gönderilmesine hükmedildi.



Karardan

Devletin engelli bireylere tanıdığı hakkı daraltacak şekilde oluşan sektör pratiğinin hukuka uygunluğun gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği kaydedilen KDK kararında, idarenin hukuka aykırılığı giderecek gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, "İlgili mevzuatta, işlemin dayanağı olarak gösterilen Kara Araçları Kasko Sigortası genel şartlarında ve başvuran ile sigorta şirketi arasında imzalanan Birleşik Kasko Sigorta Poliçesi Genişletilmiş Kasko Sözleşmesi'nde açık bir hüküm olmamasına rağmen sigorta şirketlerince, kendiliğinden sektör pratiğinde getirilen bir uygulama neticesinde rayiç bedel üzerinden prim ödeyen engelli bireylerin araçlarındaki hasar sonrası ÖTV'siz bedel üzerinden ödeme almalarının eşitlik ilkesine aykırı ve sigorta şirketi lehine sebepsiz zenginleşmeye yol açması nedeniyle hukuka ve hakkaniyete aykırıdır." ifadeleri yer aldı.