CHP ve İyi Parti'nin IMF trafiği "farklı bir ajandanın göstergesi" olarak yorumlandı. IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, CHP-İyi Parti ve IMF arasındaki 4. madde toplantısına tepki gösterdi. CHP'li Faik Öztrak'ın Kemal Derviş'le ilişkisi ve İyi Parti'den toplantıya ekonomiden sorumlu bir isim yerine Durmuş Yılmaz'ın katılması soru işaretlerine neden oldu...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz IMF toplantısına katıldı. Ankara Hilton Otel’de yapıldı gizli görüşme. Öyle ki IMF Türkiye İcra Direktörü'nün bile haberi yoktu. Direktör Raci Kaya toplantıyı, "Saklanan, meşruiyet dışı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" olarak yorumladı.



Gizli buluşmada koltuğun bir ucunda IMF Türkiye Temsilcisi Ben Kelmanson vardı. Diğer ucunda ise CHP'li Faik Öztrak ve İyi Partili Durmuş Yılmaz. Toplantının gündemi "4. Madde Konsültasyon Çalışması"ydı. Yani Öztrak'ın "açıklama gereği duymadık" dediği toplantıda Türkiye raporu hazırlanacaktı.



Peki bu 4. madde ne? IMF, kendisine üye ülkeleri 4. Madde kapsamında denetliyor. Ve bu denetim raporu gelecek dönemde kurulacak bir borç ilişkisine referans hazırlıyor. Bu hazırlık toplantısındaki isimler ise dikkat çekti.



Türkiye tarihinin karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri Kemal Derviş'ti. O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş, yanına çok güvendiği bir ismi de aldı... O isim Faik Öztrak'tan başkası değildi. Öztrak bugün de Derviş'in ve politikalarını savundu.



İyi Parti adına ise toplantıya katılan isim Durmuş Yılmaz oldu. Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı yerine partide herhangi bir görevi bulunmayan eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz masadaydı.



Paçacı görüşmeye ilişkin Aydınlık gazetesine konuştu; Durmuş Yılmaz’ın parti adına mı bireysel mi katıldığını bilmediğini söyledi. Bu açıklama ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu...



ulusal.com.tr