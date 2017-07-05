2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesine göre bundan sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatında tavan tutar 4 bin 732 lira 48 kuruş oldu

Maliye Bakanlığı, 2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.



Genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı tutarı da belli oldu. Buna göre 01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4 bin 732 lira 48 kuruş oldu.



PAYDAŞLARA 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRE



Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik" diyen Müezzinoğlu, "13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakana götüreceğiz" dedi.



Müezzinoğlu, değerlendirmenin sonucu yüzde 70'in üzerinde uzlaşı yakalanması durumunda konunun üzerine gidileceğini açıkladı.



ulusal.com.tr