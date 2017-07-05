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Kıdem tazminatı tavanı değişti

2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesine göre bundan sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatında tavan tutar 4 bin 732 lira 48 kuruş oldu

Kıdem tazminatı tavanı değişti

Maliye Bakanlığı, 2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı tutarı da belli oldu. Buna göre 01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4 bin 732 lira 48 kuruş oldu.

PAYDAŞLARA 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRE 

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik" diyen Müezzinoğlu,  "13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakana götüreceğiz" dedi.

Müezzinoğlu, değerlendirmenin sonucu yüzde 70'in üzerinde uzlaşı yakalanması durumunda konunun üzerine gidileceğini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kıdem tazimatı #maliye bakanlığı #mehmet müezzinoğlu
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