Maliye Bakanlığı, 2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.
Genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı tutarı da belli oldu. Buna göre 01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4 bin 732 lira 48 kuruş oldu.
PAYDAŞLARA 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRE
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik" diyen Müezzinoğlu, "13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakana götüreceğiz" dedi.
Müezzinoğlu, değerlendirmenin sonucu yüzde 70'in üzerinde uzlaşı yakalanması durumunda konunun üzerine gidileceğini açıkladı.
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2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesine göre bundan sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatında tavan tutar 4 bin 732 lira 48 kuruş oldu
Maliye Bakanlığı, 2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.