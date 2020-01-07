Kilis zeytinyağı Kanada'ya gönderildi

Ülkemizde coğrafi işarete sahip nadir ürünlerden olan 'Kilis zeytinyağı' ilk kez Kanada'ya ihraç ediliyor.

Kilis tarih boyunca zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında çok eskilere dayanan zeytine rastlandı.

Dünyanın en kaliteli zeytinyağını ürettiklerini söyleyen Kilisliler, geçimlerinin önemli bir bölümünü zeytin ve zeytinyağından elde ediyor.

Farklı yöntemlerle daha önce de ihracatı yapılan bu tescilli lezzet, kooperatifleşmenin ve planlı çalışmanın sonucu marka haline getirildi.

Tarım ürünlerinin markalaşmasıyla birlikte yeni pazar alanları bulduğunu da gösteren bu gelişme üreticinin yüzünü güldürdü.

"Kilizi" yağı ilk defa Kanada'ya ihraç edildi. İlk etapta 6 ton zeytinyağı gönderildi.

İhracat Kanada ile sınırlı kalmayacak .Umman, Katar ve ABD ile de görüşmeler sürüyor.

ulusal.com.tr