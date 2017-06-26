Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası, Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlandı

Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası, Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, kiracının herhangi bir sebeple kirayı ödememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını korumaya yönelik sigorta poliçesinin 22 Mayıs 2017'de başlatıldığını bildirdi.

Mülk sahiplerinin öncelikli en önemli kaygısını gideren poliçenin, mülk sahipleri ve emlak ofisleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığını ifade eden Gülgeç, "İlk 20 günün sonunda 814 mülk sahibi, 321 emlak ofisi çağrı merkezimizi arayarak bilgi aldı ve çok yüksek oranda ürün hakkında memnuniyetlerini bildirdi." dedi.

Gülgeç, uygulamanın, mevcut kiracısı olan mülkler ve yeni kiralama yapılan mülkler için mal sahibi ve kiracı bilgileriyle başvurulması sonucu başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Poliçenin tanzimini takiben ilk 3 ay bekleme süresi bulunuyor. Hasarlı arabanın kaskosu yapılamayacağı gibi bu 3 ay bekleme süresi boyunca kira bedellerinin düzenli ödenmesi gerekli. Bekleme süresinin bitmesini takiben olası kiranın ve/veya kiraların ödenmemesi durumunda Trink kira sigorta poliçesi devreye giriyor ve ödenmeyen kiraları her ay düzenli şekilde mal sahibinin hesabına yatırıyor. Bunun yanında kiracının uhdesine düşen yine ödenmemiş aidat ve yönetim giderleri de poliçe kapsamında Ray Sigorta tarafından karşılanıyor. Trink kira sigorta poliçesi sadece bu teminatlarla da sınırlı değil. Abonelik sözleşmelerini üzerine geçirtmemiş kiracıların kullanımından doğan ve ödenmeyen, mülk sahiplerinin ödemek zorunda kalabileceği elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları da ödüyor. Ayrıca, tüm bu sürece ait tahliyeye kadar oluşan hukuki masrafları ve avukatlık ücretini de üstleniyor."



"Emlak ofisleri, kiralamalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek"

Derya Gülgeç, Trink kira sigortasının, ödenmeyen kiranın yüzde 100'ünü mal sahibine öderken, faturalar ve hukuki masrafları poliçede yazılı limitler doğrultusunda karşıladığını belirterek, "Trink kira sigortasının primi aylık kira tutarının yaklaşık yüzde 65'i oranında bir orana tekabül ediyor. Yani bin lira aylık kirası olan bir mülkün yıllık sigorta primi 650 lira civarında tutuyor. Mal sahipleri isterlerse bu tutarı 9 taksitle ödeyebiliyor." diye konuştu.

Gülgeç, emlakçıların kiralamada yaşadığı başlıca sorunların, mülk sahiplerine kiracı beğendirememe, mülk sahiplerinin öne sürdüğü kefil, teminat mektubu ve peşin kira gibi şartlar olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Dolayısıyla emlakçıların işi zorlaşmakta, sirkülasyon düşmekte ve bu gayrimenkuller uzunca bir süre boş kalmaktadır. Emlak ofisleri, kira sigortası sayesinde portföylerindeki mülklerin kiralamalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Bu sayede mülk sahiplerinin yeni bir emlak ofisi arayışında bulunmalarının önüne geçeceklerdir. Mülk sahiplerinin kiralarının güvende olmasından ve sigorta şirketinin adeta kefil konumunda bulunması bu operasyonu çok hızlandıracak ve rahatlatacaktır. Diğer taraftan kiralama sürecini yöneten emlak ofislerinin, hukuki sorumlulukları bulunmamasına rağmen kiralarını tahsil edemeyen mülk sahipleri nezdinde ciddi bir mesleki sorumlulukları bulunmaktadır. Sonuçta kiracıyı onlar bulmuşlardır. Kısacası, bu sorumluluktan da kurtulan emlakçılar müşteri memnuniyetini arttıracak ve bölgesinde yeni müşteri kazanımında fark yaratacaklardır."



"Ev sahiplerinin kiracı bulma, kira alamama sorunu ortadan kalkacak"

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan da kira sigortasının başta ABD olmak üzere gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde yıllardan beri uygulandığını bildirdi.

Kayhan, artık Türkiye'de de aktif olan bu uygulama ile gayrimenkul sahipleri ve kiracıları arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı ilerleyeceğini, böylelikle iki taraf arasındaki güven ilişkisinin güçleneceğini, ev sahiplerinin kiracı bulma, kira alamama gibi sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi.