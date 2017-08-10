Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre yüzde 12.2 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ikinci çeyrekte toplam kırmızı et üretimi 261 bin ton olarak tahmin edildi. Bu dönemde yalnızca kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 140 bin ton olarak gerçekleşti.



Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10.3 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 azalan sığır eti üretimi 229 bin ton olarak tahmin edildi.



Bu dönemde koyun eti üretimi de, bir önceki döneme göre yüzde 19.3 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 azaldı.