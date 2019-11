Kırmızı et üretiminde yüzde 30 artış

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine yani temmuz-eylül dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.



Buna göre; Toplam kırmızı et üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artış görüldü.



Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 443 bin 14 ton oldu.



Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 398 bin 24 ton olarak gerçekleşti.



Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 77,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 yükseldi.



Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 13,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış gösterdi. Üretim yılın üçüncü çeyreğinde ise 34 bin 726 ton olarak hesaplandı.

ulusal.com.tr