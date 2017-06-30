- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Enflasyonla mücadele gerekçesiyle (kırmızı et ve hububatta) gümrük vergilerinin indirilmesi üreticileri olumsuz etkileyecektir" - "Tüketici fiyatlarının düşmesini biz de istiyoruz. Çözüm yolu bu değildir. İthalat işin en kolay tarafıdır" - "Bu gümrüklerle ithalat yaparsak sektör batar. Bunu geçmişte yaşadık. 2010'da yapılan ithalat bugüne kadar Türkiye'ye 5 milyar dolara patlamıştır. Biz hayvan ithalatına bu kadar döviz ödeyecek kadar zengin bir ülke değiliz"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, enflasyonla mücadele gerekçesiyle kırmızı et ve hububatta gümrük vergilerinin indirilmesinin üreticileri olumsuz etkileyeceğini savunarak, "Tüketici fiyatlarının düşmesini biz de istiyoruz. Çözüm yolu bu değildir. İthalat işin en kolay tarafıdır." dedi.

Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, karkas et, canlı hayvan, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören Bakanlar Kurulu kararını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele gerekçesiyle gümrük vergilerinin indirilmesinin üreticileri olumsuz etkileyeceğini belirten Bayraktar, bu konuda TZOB'un görüşünün alınmadığını söyledi.

Bayraktar, tüketici fiyatlarının düşmesini kendilerinin de istediğini ifade ederek, "Çözüm yolu bu değildir. İthalat işin en kolay tarafıdır. Bir taraftan makası daraltmak lazım, bunun dışında yapısal sorunlarımız var, planlama yapamıyoruz, pazarlama sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bunun dışında verimlilik rakamlarımız da düşük." değerlendirmesinde bulundu.

- Buğday ve arpada alım satım durdu

Bayraktar, buğday ve arpada hasat döneminde olunduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir zamanda gümrük vergilerinin düşürülmesi doğru olmamıştır. Bu açıklamadan sonra tüccar piyasaya girmiyor. Piyasa durdu. Şu an dışarıdan giren bir mal yok, gümrükler düşürülecek denilmesi bile yetti. Bazı bölgelerde alım-satım durdu. Yanlışlığı burada." diye konuştu. Bayraktar, mısır üreticilerinin de etkileneceğini dile getirdi.

Şemsi Bayraktar, söz konusu karar açıklanırken üretici maliyetlerinin dikkate alınmadığına ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarımız yüksek ama üretici fiyatlarına baktığımızda üreticinin kilogram başına 1,5 lira para kazandığı görülüyor. Sekiz ay besi yapan üreticinin karı yüzde 5,3'ü geçmiyor. Bu gümrüklerle ithalat yaparsak sektör batar. Üretimi sürdüremez hale geliriz. Bunu geçmişte yaşadık. 2010'da yapılan ithalat bugüne kadar Türkiye'ye 5 milyar dolara patlamıştır. Biz hayvan ithalatına bu kadar döviz ödeyecek kadar zengin bir ülke değiliz."

Türkiye'nin üretim potansiyeli olduğunu belirten Bayraktar, ithalatın fiyatları belli bir süre için aşağı çekeceğini, orta ve uzun vadede ise fiyatları artıracağını anlattı.

Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkisini kullanmasını beklediğini ifade ederek, Bakanlığın ithalat kontrol belgesi vermeyerek ithalatı önlemesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de üretici maliyetlerinin yüksek, verimliliğin düşük olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu şartlarla tarımın Gümrük Birliğine eklenmesinin Türkiye'yi bir pazar haline getireceğini söyledi.

Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasaya girmesini ve buğday alımı yapmasını istedi.

- Ramazanda üretici ve market fiyatları

Ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, ramazanda markette 35 ürünün 5'inde fiyat değişimi olmazken,17 üründe fiyat artışı,13 üründe fiyat azalışı olduğunu aktardı.

Markette fiyatı en çok düşen ürünün kiraz olduğunu belirten Bayraktar, hem market hem üreticide fiyatın en çok salatalıkta arttığını bildirdi.

Bayraktar, ramazanda üreticide, limon, elma, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir ve süt fiyatlarında değişim olmadığını, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 546,77 ile en fazla elmada görüldüğünü kaydetti.