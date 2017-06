"Gerek hububat gerekse kırmızı et ithalatıyla ilgili vergi indirimlerinin üreticiyi mağdur etmeye dönük değil, piyasadaki spekülatif oyunculara karşı kullanılacağını vurgulamak istiyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Gerek hububat gerekse kırmızı et ithalatıyla ilgili vergi indirimlerinin üreticiyi mağdur etmeye dönük değil, piyasadaki spekülatif oyunculara karşı kullanılacağını vurgulamak istiyorum." dedi.

Bakan Çelik, EXPO 2016 Antalya'nın son Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

EXPO 2016 için çalışmaların 2012 yılında başladığını belirten Çelik, etkinliğin 22 Nisan 2016'da açıldığını ve 30 Ekim 2016'da sergi boyutunun sona erdiğini söyledi. Çelik, "Ekim sonunda devir ve tasfiye işlemlerini başlattık. O günden bugüne bu işlemler neticelendi. Bugün itibarıyla EXPO 2016 bakanlığımıza devrolmuş bulunuyor. EXPO Antalyamıza ve Türk turizmine katkı sunmaya devam edecek." diye konuştu.

Çelik, EXPO 2016'nın son derece önemli bir eser olduğunu dile getirerek, "Kapandı derken yanlış anlaşılmasın, bakanlığımıza devredildi. Bakanlık oranın faaliyetlerini dizayn ederken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile özelleştirilmesi noktasında da çalışmalarımızı sürdürmekte olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

EXPO 2016 Antalya sergisini 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiğine ve bunların yüzde 25'inin yabancı olduğuna dikkati çeken Çelik, "Türkiye zor bir dönemde bu etkinliği gerçekleştirdi. Bu zorluklara rağmen bu oranının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda 58 ülkenin katıldığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. EXPO 2016'nın toplam maliyeti 1 milyar 715 milyon liradır." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, şu anda EXPO'nun uygun bir şekilde kullanılması ve etkinliklerin sürdürülmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini, geleceğe dönük özelleştirme için taliplilerin söz konusu olduğunu belirtti. Çelik, bu talipliler içinde mevcut durumu daha üst düzeye taşıyacak bir yatırımcı söz konusu olursa bunun ÖİB tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.



"Hiç kimse endişe duymasın"

Çelik, Bakanlar Kurulunun karkas et, canlı hayvan ve bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi kararına ilişkin soru üzerine, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesi için Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin uzun süredir çalıştığını, bu kararların da Komite tarafından alınarak Bakanlar Kuruluna sunulduğunu ve resmiyete döküldüğünü anlattı.

Bakanlık için üreticilerin konumunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Hiç kimse herhangi bir endişe duymasın, özellikle kırmızı ette üreticilerimizin maliyetlerini biliyoruz. Üreticileri zora sokacak, yaptıkları bu meslekten uzaklaştıracak herhangi bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Spekülatif hareketlere karşı bu vergi oranları indirilerek ihtiyaç duyulduğunda yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni çerçevesinde bu ithalatı gerçekleştirip piyasayı regüle etmeye dönük yaklaşımlardır." şeklinde konuştu.

Çelik, damızlık hayvan yetiştiricilerinin ve damızlık hayvan sayısının artmasını istediklerini, bu yönde teşvikler sunduklarını dile getirerek, Türkiye'deki et tüketiminin artmaya devam ettiğini, geçen yıl itibarıyla 500 bin baş hayvana ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Çelik, "İthal hayvanları getirip burada 6-7 ay beslemek bize göre hayvancılık değil. Aslolan kendi besi materyalimizi kendimiz üretip onu piyasaya arz etmek olmalıdır. Bizim de Bakanlık olarak çalışmamız bu istikamette. Onun için dışarıdan gelecek besi materyali ile ancak regülasyonu sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Üreticinin karını zedeleyecek hiçbir işin, hiçbir ithalatın içinde olunmayacağını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Gerek hububat gerekse kırmızı et ithalatıyla ilgili vergi indirimlerinin üreticiyi mağdur etmeye dönük değil, piyasadaki spekülatif oyunculara karşı kullanılacağını vurgulamak istiyorum. Diyelim ki hububatta ve kırmızı ette bu vergi oranları ve maliyetler arasında üreticimizi mağdur edecek bir durum söz konusu oldu, o zaman elimizde, biz oturup hemen vergi oranlarını yükseltiriz. Spekülatif aktörler var. Şu anda büyük marketlerde 33 lira kıyma, 36 lira kuşbaşı şeklinde satışlar devam ediyor ama başka birisi de 45-50 liraya kıymayı satabiliyor. 'Neye göre satıyorsunuz' diye sorduğunuzda, bunun cevabı yok. Onun için bu olumsuzlukların ortadan kalkması ve vatandaşın bu önemli gıdaya ulaşabilmesi noktasında her türlü enstrümanı kullanmamız gerekiyor. Gıda Komitesi bütün konuları ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor. Terazinin bir kefesinde üreticinin konumu, diğer tarafta 80 milyon tüketicinin konumunu dikkate alarak ikisini dengeleyen kararlar almaya devam ediyor. "

Çok uzun yıllardır canlı hayvan ithalatı yapıldığına dikkati çeken Çelik, son 9 ay içinde 3 milyon buzağı için destek verdiklerini, hayvan varlığını artırmaya dönük işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.



Çelik, bugün Ulusal Süt Konseyinin de toplanacağını ve önemli kararlar alacağını belirterek, hayvan varlığının artması için süt fiyatlarının çok önemli olduğunu, Konseyin değerlendirmesinden olumlu bir netice çıkmasını umduklarını söyledi.