Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması geldi
UniCredit'in Yapı Kredi'yi kontrol eden yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Koç Holding'ten yapılan açıklamada, görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, henüz bir karar alınmadığı ifade edildi.
EKONOMİ 25.11.2019, 23:11 25.11.2019, 23:45
Koç Holding'in Yapı Kredi'deki İtalyan ortağı Unicredit'in bankadan çıkıp hisselerini Koç Holding'e satacağı belirtilmişti. İddilarla ilgili Koç Holding'ten açıklama geldi.
Koç Holding, İtalyan ortağı Unicredit'le Yapı Kredi hisseleri konusunda görüşmelerin olduğunu doğrulayarak konuyla ilgili olarak alınmış kesin bir karar olmadığını bildirdi.
Unicredit de yaptığı açıklamada Koç ile görüşmelerde hisse satışı kararı çıkmadığını söyledi.
Koç Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'nayaptığı yazılı bir açıklamada görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.
ulusal.com.tr
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