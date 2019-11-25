Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding'in Yapı Kredi'deki İtalyan ortağı Unicredit'in bankadan çıkıp hisselerini Koç Holding'e satacağı belirtilmişti. İddilarla ilgili Koç Holding'ten açıklama geldi.

Koç Holding, İtalyan ortağı Unicredit'le Yapı Kredi hisseleri konusunda görüşmelerin olduğunu doğrulayarak konuyla ilgili olarak alınmış kesin bir karar olmadığını bildirdi.

Unicredit de yaptığı açıklamada Koç ile görüşmelerde hisse satışı kararı çıkmadığını söyledi.

Koç Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'nayaptığı yazılı bir açıklamada görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

ulusal.com.tr

