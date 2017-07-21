Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Özaydemir, "Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar giderek yayılacak. Bu teknolojik dönüşümün ana ve yan sanayilere önemli etkisi olacak." dedi.

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) Başkanı Şeref Burak Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada sanayinin teknolojik dönüşümünde öncü potansiyele sahip beyaz eşyada akıllı ve bağlantılı ürünlere geçiş yaşandığını söyledi.



"Geleneksel imalat sanayinin bilişim yönünde yüksek teknolojiyle donatılması" olarak tanımlanan Sanayi 4.0 konusundaki çalışmaların hız kazandığını belirten Özaydemir, şöyle devam etti:



"Çünkü sektörün yüksek üretim hacmi ve ihracat oranı, ciddi bir global rekabetçilik gerektiriyor. Bu anlamda sektörümüz sanayinin dönüşümünde öncü olacak potansiyele sahip. Uluslararasılaşma ve Sanayi 4.0'a yönelik faaliyetlere odaklandık. Sektörün teknoloji boyutu çok önemli. Bu teknolojileri kullanacak, firmanın çözümlerine uygun hale dönüştürecek ve üstünlük yaratacak şekilde kurgulayacak ekiplerin oluşması da önemli."



"Teknolojik dönüşüm olacak"



"Ürünlerde de önemli bir teknolojik dönüşüm olacak. Akıllı ve bağlantılı ürünlere doğru beyaz eşya sektörü de geçiş yapacak." diyen Özaydemir, şunları kaydetti:



"Bunun etkilerini fuarlarda görüyoruz. Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar, farklı çözümler oluşturan yapılar görülüyor. Bunlar giderek yayılacak. Bu teknolojik dönüşümün ana ve yan sanayilere önemli etkisi olacak. Yaptığımız işlerin değişmesi gerekecek. Sanayi 4.0, akıllı ve bağlantılı ürünlere geçişte nitelikli insan ihtiyacı ortaya çıkacak. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına daha çok önem vermek gerekiyor. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukların bu konularda daha iyi yetiştirilmesinin artırılması kritik konulardan. Bu, gelecekteki rekabette ve dünya ekonomisinde alacağımız payı belirleyecektir."