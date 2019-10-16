Konut satışları arttı

Eylül ayında toplam 146 bin 903 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında arttı.

Satışlarda, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 oranıyla en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da arttı. Oran bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 yükseldi, 57 bin 811 konut satıldı.

İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393'e geriledi. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 95 bin 510'a yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 25 düştü. Irak vatandaşları 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Suudi Arabistan izledi.

ulusal.com.tr