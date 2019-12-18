Konut sektöründeki hareketlilik

Kredi faizlerinin düşürülmesi konut satışlarına olumlu yansıdı.



Konut kredi faizlerindeki düşüş ve firmaların kampanyaları ardı ardına devreye girince vatandaş harekete geçti.



Bankaların kredilerine karşılık ipotekli satışlar 724,8 arttı ve her 3 kişiden biri kredi çekerek ev sahibi oldu.



Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu.



Sektörün hareketlenmesinde büyük payı olan Tapu harçlarındaki avanaj 1 Ocak 2020'de sona erecek.



Süreyle ilgili vatandaşları uyaran İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizamettin Aşa, konut alımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.





ulusal.com.tr