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KOSGEB 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak

KOSGEB tarafından, taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 40 KOBİ uzman yardımcısı alınacak.

KOSGEB 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların, kamu haklarından mahrum bulunmaması, 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

KOBİ uzman yardımcılığı için endüstri, işletme, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, kimya, matematik, mekatronik, metalürji veya malzeme mühendisliği, matematik, istatistik, iktisat, işletme, maliye ve kamu yönetimi bölümlerinden mezunlar başvurabilecek.

Adaylarda, KPSS'de istenen puan türlerinde, bu yıl asgari 70 puan almış olma şartı aranacak.

Başvurular 21 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #kosgeb #kobi #ekonomi
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