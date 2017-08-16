Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda kredi kartlarının internette kullanımı müşteri onayına bağlanıyor. Yarın başlayacak düzenlemede eğer müşteri onay vermemişse kredi kartı online alışverişe kapatılacak. Kredi kartı internetten alışveriş onayı için son gün bugün

Kredi kartı ile online alışverişinde yeni dönem başlıyor. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun Şubat 2017’de aldığı bir karar ile Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirdi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 16 Ağustos 2017 tarihine kadar 6 aylık süre verildiği belirtildi.



Kredi kartı sahipleri bankalarına bildirmediği sürece online alışveriş yapamayacak.



BDDK'nın açıklamasını devamı şöyle:



BDDK’nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkânı verilmiştir. Bu karar, kart hamillerinde finansal okuryazarlık bağlamında farkındalık yaratmak ve özellikle onların bilgi ve onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karardır, elektronik ticaretin engellenmesi söz konusu değildir. Kartını internet işlemlerinde kullanmak isteyen kart hamilleri, 17 Ağustos 2017 tarihinden önce olduğu gibi sonrasında da istedikleri anda bankaları ile irtibata geçerek, kartlarını internet alışverişlerinde kullanıma açık hale getirebilecektir. Bu bağlamda, bankalar, müşterilerinin taleplerini SMS, çağrı merkezi, şube, mobil bankacılık gibi farklı kanallardan alarak onların bu isteklerini yerine getirmektedir.



Kart hamilleri açısından, kartlarını internet işlemlerinde kullanan veya kartlarından işlem yapılması yönünde önceden talimat (otomatik ödeme talimatı) vermiş ancak henüz kartlarını internet üzerinden alışveriş işlemine açtırmamış olan müşterilerin, yukarıda sayılan yollardan kendisi için uygun olanı kullanarak bankaları ile iletişime geçmeleri ve 16 Ağustos 2017 günü sonuna kadar kartlarını internet işlemlerinde kullanmak istedikleri yönündeki taleplerini bankaya iletmeleri önem arz etmektedir. Kartlarını internet işlemlerine açtırmış olanların başka bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.



Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için anılan tarihe kadar bankaları ile irtibata geçmesi gerektiğinin hatırlatılmasında fayda görülmüştür.



TÜM KARTLARI KAPSIYOR



Yeni uygulama bireysel müşterilere verilmiş ya da verilecek olan tüm banka ve kredi kartlarını kapsıyor. Yeni gönderilecek kredi kartları da e-ticaret işlemlerine kapalı olacak. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse online işlemlere kapatılacak.



KARTLAR HANGİ İŞLEMLERE KAPATILACAK?



Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.



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